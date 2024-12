Natale a teatro tra De Martino, Ale e Franz e Colombo

Da Stefano De Martino che tra un pacco e l'altro in tv torna al teatro con il suo "quasi-one man show", Meglio Stasera, a Napoli; al debutto per la prima volta a teatro in Italia de Il tenente Colombo. Analisi di un omicidio, lo spettacolo con il detective che rese star Peter Falk, oggi con Gianluca Ramazzotti e la regia di Marcello Cotugno, a Torino. E ancora due film diventati pièce, Perfetti sconosciuti, dalla pellicola cult di Paolo Genovese, a Roma, e Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek a Firenze. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone sotto l'albero che nei primi giorni di festa contano anche Ale e Franz a Milano con Il nuovo spettacolo di Natale 2024; Ugo Dighero a Genova ne L'avaro di Molière, diretto da Luigi Saravo; e i fasti della corte zarista di Anastasia - Il musical, ancora a Milano.



