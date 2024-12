Tananai, gran finale live il 13 settembre alla Reggia di Caserta

Tananai annuncia e aggiunge un'ultima speciale data in chiusura del "Calmocobra" Live - Estate 2025". L'artista, infatti, si esibirà il 13 settembre 2025 alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone. I biglietti saranno acquistabili online a partire da oggi. Per maggiori informazioni: https://www.magellanoconcerti.it.

Lo speciale live segnerà il gran finale della stagione musicale di Tananai indoor-outdoor 2024-2025, apertasi lo scorso novembre con il tour nei palasport italiani, che ha collezionato numerosi sold out, e che continuerà la prossima estate con la tournée nei festival estivi di tutta Italia. Tananai riporterà nuovamente sui palchi tutta la sua musica a partire dal 19 giugno a Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; l'artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all'Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l'artista concluderà il viaggio il 13 settembre in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso il Patrimonio dell'Umanità UNESCO, la Reggia di Caserta, nell'ambito del festival Un'Estate Da Belvedere.

Il tour sarà occasione per Tananai e per il suo pubblico di cantare ed emozionarsi ancora con le canzoni del nuovo album "Calmocobra", oltre alle sue più grandi hit e ai singoli che hanno anticipato il progetto, come "Veleno" (disco di platino), "Storie brevi" con Annalisa (doppio disco di platino) e "RAGNI" (disco d'oro).

"Calmocobra", scritto ed interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, pubblicato per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), ha debuttato #1 sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. "Calmocobra", secondo disco in carriera per Tananai dopo l'album triplo disco di platino "Rave, Eclissi", porta alla luce un nuovo aspetto dell'anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA