Musica e teatro nei progetti proposti dal Melograno

Partono i progetti cofinanziati dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rientra nell'ambito di #campaniawelfare promossa dall'assessore Lucia Fortini.

"Ringrazio - spiega Giovanni Nappi - gli enti che mi hanno individuato quale coordinatore. Partiamo con le attività sul territorio del Comune di Boscoreale. In bocca al lupo agli amici dell'Associazione Il Melograno per i due laboratori "gratuiti" proposti: Musica d'insieme, per creare un'orchestra di ragazzi; • Ventriloquia, quale forma di teatro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA