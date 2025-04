Rocco Hunt, il 25 aprile esce il nuovo album Ragazzo di giù

Rocco Hunt torna sulla scena discografica con Ragazzo di giù (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo album in uscita il 25 aprile. Un disco che unisce il realismo del rap urbano con un'estetica sonora moderna e versatile. Nei nuovi brani, tra cui Mille vote ancora presentato al Festival di Sanremo 2025, si alternano liriche crude e autentiche a pezzi più melodici e riflessivi, i cui testi esplorano temi centrali per l'artista: la vita nei quartieri popolari, il riscatto personale, l'amore, il senso di appartenenza e le ambizioni di chi cresce in un contesto spesso marginalizzato.

Rocco coniuga il racconto della realtà sociale del Sud Italia con una scrittura diretta, capace di parlare a diverse generazioni. Tra italiano e napoletano, l'uso della lingua napoletana non è solo una scelta stilistica, ma un atto identitario che rafforza la potenza evocativa delle sue canzoni, rendendole immediatamente riconoscibili e autentiche.



