Conceria abusiva e inquinante sequestrata nell'Avellinese

Scaricava le acque reflue della conceria direttamente nella fogna senza la vasca di prefiltraggio e disoleazione. Un imprenditore 40enne di Solofra, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri Forestali nell'ambito dei controlli per contrastare i fenomeni di inquinamento del fiume Sabato. Nel corso dell'ispezione è anche emerso che l'attività di preparazione e concia delle pelli in cuoio avveniva in assenza di ogni autorizzazione. La conceria, per un valore di circa un milione di euro, è stata posta sotto sequestro.



