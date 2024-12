Carabinieri portano doni ai piccoli ricoverati a Caserta

È stata una mattina speciale per i 13 bambini ricoverati al Reparto Pediatria dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Quando hanno aperto gli occhi, invece dei medici che quotidianamente si occupano della loro salute i bimbi hanno infatti trovato nella loro cameretta i carabinieri della Compagnia di Caserta con il capitano Giovanni Riacà e della stazione con il Luogotenente Antonio Coppola, che, insieme al Comandante Provinciale Manuel Scarso, hanno donato ai piccoli pazienti giocattoli, libri, zainetti, cappellini e gadget. Ad accogliere i carabinieri il primario Felice Nunziata, che ha particolarmente gradito l'iniziativa che da alcuni anni è divenuta una consuetudine per l'Arma di Caserta. "I doni lasciati dai Carabinieri - ha detto il primario Nunziata - contribuiranno sicuramente a rendere più lieta la permanenza dei bambini in ospedale in questi giorni di festa".



