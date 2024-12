Botti illegali nel garage, arrestati padre e figlio

Ventotto cipolle, 204 "lupi", un "rendino" e 1.170 cilindri. Materiale esplosivo in grado di sventrare un palazzo. È quello trovato e sequestrato in un garage di un'abitazione di via Madonna delle Grazie, a Gragnano.

Ad intervenire i carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia, che hanno arrestato due persone, padre e figlio di 55 e 23 anni. Erano loro, secondo gli inquirenti, a custodire tutto il necessario per confezionare i botti illegali, senza alcuna cautela e in barba ad ogni misura di sicurezza.

Il materiale è stato affidato ai carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli. I due sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo.





