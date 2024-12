A Benevento apre 'Lapidarium' al fianco dell'Arco di Traiano

E' Lapidarium, l'area espositiva situata a lato dell'Arco di Traiano di Benevento, una delle nuove "attrazioni" storiche della città di Benevento.

La struttura in vetro e ferro ospita nove reperti importanti che la Sovrintendenza archeologica e delle Belle arti ha selezionato con l'intento di illustrare la storia della città nel suo periodo più importante tra la tarda età Repubblicana e l'età Imperiale.

Grazie a un sistema di Qr code i visitatori potranno anche immergersi nella storia dell'Arco in modo interattivo e coinvolgente oltre ad ammirare dal vivo i reperti esposti che vengono da contesti di scavo o che sono stati recuperati in varie parti della città e in provincia.

La struttura è stata inaugurata dal sindaco Clemente Mastella insieme dall'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo il quale ha evidenziato come "Benevento ha saputo fare scelte oculate degli interventi dei fondi Pics, mettendo in campo progetti di qualità realizzati nei tempi previsti". "Lapidarium - ha aggiunto Discepolo - è un intervento significativo e virtuoso di come impiegare le risorse che la Regione Campania ha ottenuto dall'Unione Europea". E, in chiusura, Mastella: "Stiamo dando una dimensione importante alla città di Benevento e al suo cambiamento".



