Ricerche aerospaziali, memorandum d'intesa Cira- Dlr

Il Cira (Centro italiano ricerche aerospaziali) di Capua e l''agenzia spaziale tedesca Dlr (DeutschesZentrumfürLuft- und Raumfahrt), hanno siglato a Bruxelles un memorandum d'intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Germania nel campo della ricerca aeronautica e spaziale. L'accordo è stato siglato per promuovere uno scambio di competenze scientifiche e tecnologiche e avviare progetti congiunti che possano portare allo sviluppo di soluzioni avanzate per il settore aerospaziale.

Nell'ambito aeronautico, è detto in una nota, la cooperazione si focalizzerà sulla ricerca di sistemi di propulsione a basse emissioni inquinanti, sull'efficienza energetica dei velivoli e sull'innovazione nei sistemi di gestione del traffico aereo e nelle piattaforme stratosferiche. Per quanto riguarda lo spazio, le attività congiunte si concentreranno sullo sviluppo di tecnologie per lanciatori riutilizzabili, veicoli di rientro, sistemi ipersonici, programmi di esplorazione spaziale e missioni con equipaggio. Attenzione particolare sarà dedicata alle applicazioni dei sensori avanzati e ai sistemi di osservazione della Terra. Le infrastrutture di test a terra, eccellenze di entrambi i centri, supporteranno lo sviluppo e la validazione delle tecnologie aeronautiche e spaziali oggetto della cooperazione.

"L'accordo rappresenta un significativo passo avanti nella collaborazione tra due delle principali realtà di ricerca aerospaziale europee. Con questa intesa, Cira e Dlr si impegnano a sviluppare progetti di ricerca congiunti che contribuiranno all'innovazione tecnologica e al progresso scientifico, rafforzando la competitività Continentale per affrontare insieme le sfide future", ha dichiarato Antonio Blandini, Presidente del Cira.



