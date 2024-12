Morto per trasfusione sangue infetto, lo Stato dovrà risarcire

Lo Stato dovrà risarcire gli eredi di un uomo di Avellino che, nel 1967, contrasse l'epatite C in seguito a una trasfusione di sangue infetto. È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli che condanna il ministero della Salute al risarcimento della somma di 723mila euro oltre interessi, spettante ai due figli e alla nipote del pensionato deceduto nel 2019 per epatocarcinoma.

L'uomo venne ricoverato nel 1967 nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove fu sottoposto ad intervenendo al cuore e conseguente trasfusione di sangue. In seguito a tali trattamenti è stato contagiato da epatite virale di tipo C. Dopo la morte, gli eredi si sono rivolti alla giustizia. Ieri la sentenza della VI sezione civile del Tribunale di Napoli. I familiari del paziente sono stati rappresentati dall'avvocato Maurizio Albachiara.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA