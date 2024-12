In piazza Municipio esposta La Natività napoletana

Dopo l'arte contemporanea in piazza Municipio, a Napoli, per le festività natalizie arriva la 'Natività napoletana'. L'opera è la rappresentazione di una natività a grandezza naturale, custodita in una teca, ed è stata realizzata dai maestri artigiani dell'associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, in collaborazione con i maestri sarti dell'associazione 'Le Mani di Napoli' che hanno prodotto gli abiti, con le associazioni dei maestri ceramisti, con gli artigiani del Borgo Orefici e anche con gli studenti del polo delle arti 'Caselli Palizzi'.

"E' un messaggio di bellezza ma anche di richiamo allo spirito del Natale e della Natività - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e abbiamo scelto di metterla qui in piazza Municipio che è un po' la cartolina della città dove arrivano tanti turisti che con i napoletani avranno modo di ammirare la bellezza dell'arte napoletana. Ci tenevamo molto a fare qui un presepe napoletano - ha aggiunto - che è simbolo della tradizione della nostra città".

L'idea di realizzare il progetto è nata circa tre mesi ed ha richiesto, visto il breve tempo, un lavoro intenso da parte di tutti gli attori coinvolti. "C'è il contributo di tutti gli artigiani di San Gregorio Armeno - ha sottolineato Vincenzo Capuano, presidente dell'associazione Botteghe di San Gregorio - siamo famiglie di artigiani alla quinta generazione ma con noi hanno collaborato tutte le altre associazioni dell'artigianato d'eccellenza napoletano e le istituzioni. Ci fa piacere che l'opera sia stata collocata in questa pizza dove sono stati precedentemente esposti artisti di arte contemporanea e invece con il Natale è stato dato spazio a un'opera natalizia artigianale di casa nostra".

Allo svelamento della Natività hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e l'assessore al Turismo, Teresa Armato, che ha sottolineato come l'opera "sia frutto del talento, del genio dei nostri artigiani per donare alla città nelle feste di Natale questa bellissima Natività".

L'opera sarà esposta fino all'8 gennaio.



