Il Natale dei bambini a Forcella con teatro e doni speciali

Lo spettacolo 'Il viaggio incantato' sarà messo in scena domani a Napolii, alle 16:30 nella Chiesa della Disciplina della Santa Croce, per i ragazzi del Rione Forcella e della zona Mercato, dalla compagnia "Coffee break". Seguirà il "Babbo Natale dei Bambini" organizzato dalla Disciplina della Santa Croce guidata dal Superiore Fabio Mangone, con il sostegno della Fondazione Salvatore Colella ETS e del brand di abbigliamento Alcott, dell'associazione ASSO.GIO.CA presieduta da Gianfranco Wurzburger.

"La disciplina della Santa Croce - commenta Mangone - insiste in quartieri degradati e si pone tra i principali obiettivi, quello di aiutare e migliorare le condizioni sociali e culturali dei giovani". "Asso.gio.ca è un'associazione di volontariato molto attiva nel campo della formazione dei ragazzi del centro storico - spiega Wurzburger - in particolare mette in campo una serie di attività volte a creare occasioni educative, di intrattenimento, di socializzazione dei giovani sottratti alla strada". Bianca Stranieri, consorella della Augustissima Disciplina della Santa Croce, ha chiesto supporto alla Fondazione Salvatore Colella ETS, e così cento ragazzi meno fortunati di Forcella e della zona Mercato riceveranno speciali doni di Natale. Anna Sorrentino, presidente della stessa Fondazione, ha donato centinaia capi d'abbigliamento per i giovani. "Un esempio di grande spessore - commenta Stranieri - che speriamo sia imitato da tanti altri".



