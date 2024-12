Pescivendolo ruba 6 quintali di pesce al mercato, arrestato

Un 59enne è stato arrestato la scorsa notte a Sorrento con l'accusa di aver rubato del pesce: nel suo furgone i carabinieri hanno rinvenuto ben sei quintali di merce destinata al mercato natalizio. La curiosità è che l'autore del furto è un pescivendolo.

L'uomo si trovava nei magazzini di un'azienda ittica di via San Renato. Chi l'ha visto ha notato una certa fretta nel caricare il suo furgone: il motivo è che quel pesce che sta caricando non è stato acquistato.

Qualcuno compone il 112 e chiede l'intervento dei carabinieri della stazione di Sorrento i quali individuano il veicolo in strada e lo fermano. Alla guida c'è un 59enne incensurato di Piano di Sorrento.

Nel furgone, custodito in un cassone, trovano 6 quintali delle specie ittiche più in voga sulle tavole natalizie, tutti rubati e destinati ad un mercato parallelo. Il 59enne è finito ai domiciliari. La refurtiva invece è stata riconsegnata al legittimo proprietario.



