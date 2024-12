De Luca, 30 anni di trapianti, ora puntiamo su quello pediatrico

"Oggi abbiamo ricordato il primo trapianto che abbiamo fatto trenta anni fa qui al Monaldi in una Campania in cui oggi abbiamo una realtà di eccellenza per quanto riguarda il trapianto di cuore, di rene, di fegato. Adesso vogliamo trovare un rilancio anche per quanto riguarda il trapianto pediatrico". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine del convegno all'Ospedale Monaldi di Napoli sui 30 anni dalla nascita del Centro Regionale Trapianti della Campania che ha sede nell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

"Pensiamo ora di fare di più - ha aggiunto De Luca - e soprattutto dobbiamo muoverci per incentivare la donazione di organi, perché a volte le liste di attesa si allungano perché non c'è il donatore, perché non c'è l'organo da trapiantare, quindi dobbiamo fare una mobilizzazione straordinaria. Nelle scuole, nelle chiese, nelle associazioni sportive, invitare tutti a donare gli organi e ad esprimere quando si fa la carta d'identità la propria disponibilità a essere donatori".



