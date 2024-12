In auto con pistola clandestina, arrestato nell'Avellinese

Un 38enne di Serino, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e porto illegale di arma clandestina. Alla guida della sua auto è stato notato da una pattuglia della Compagnia di Solofra impegnata nei servizi di perlustrazione del territorio. Dopo averlo fermato e identificato, hanno perquisito l'auto trovando sotto il sedile del veicolo una pistola automatica calibro 7,65 con caricatore inserito e pronta all'uso. L'arma aveva la matricola abrasa. L'indagato è stato tradotto nel carcere di Avellino. Accertamenti di natura balistica sono in corso per verificare l'eventuale utilizzo dell'arma e la sua provenienza.





