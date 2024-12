Acqua Campania,ripristinata linea acquedotto Arzano e Casavatore

Alle 12.30 è stata ripristinata la linea dell'acquedotto che alimenta i Comuni di Arzano e Casavatore, in provincia di Napoli, grazie alla realizzazione di un nuovo collegamento all'Acquedotto della Campania Occidentale.

Lo rende noto Acqua Campania. Nelle prossime ore, spiega la concessionaria della Regione, il servizio ritornerà progressivamente alla normalità.

Lo stato dei luoghi è in sicurezza da sabato scorso mentre in queste ore sono in corso le opere di ripristino dell'area interessata dal guasto alla condotta. Si sta inoltre procedendo "con la massima sollecitudine" alle verifiche statiche degli edifici circostanti il tracciato della condotta e alle opportune verifiche geologiche.

Acqua Campania "ringrazia la Prefettura di Napoli per aver costituito e coordinato il tavolo di coordinamento delle attività, i Vigili del Fuoco per la stretta collaborazione negli interventi, le Forze dell'Ordine, la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano, la Protezione Civile, le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici dei Comuni di Napoli, Arzano e Casavatore che hanno reagito, come tutta la cittadinanza, con grande responsabilità e spirito di collaborazione".

L'emergenza è nata nei giorni scorsi dopo la rottura della condotta provocata da alcune voragini in Via Cupa Vicinale dell'Arco, con lo sgombero precauzionale di 21 nuclei familiari.





