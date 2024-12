Cascone, per maggio il nuovo treno circum tra Napoli e Sorrento

Sulla circumvesuviana che collega Napoli a Sorrento "si sta facedo un percorso di test per avere poi l'autorizzazione della Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) per un treno nuovo. C'è stato un lavoro importante sul prototipo e ora siamo ai treni veri, con prove dei treni fermi e durante il viaggio di servizio che ora si svolge in orari notturni". Lo ha detto Luca Cascone, presidente della commissione Trasporti del Consiglio della Regione Campania, commentando i passi avanti per i nuovi treni sulla Circumvesuviana, costruiti in modo mirato per i binari che hanno una misura diversa rispetto a quella usuale dei treni. "Per maggio - ha spiegato Cascone - potremo avere il primo treno operante".

Cascone nei giorni scorsi ha rimesso la delega alle infrastrutture della mobilità viste le indagini in corso che hanno portato anche la Guardia di Finanza a perquisire il suo ufficio. "Sono qui oggi - ha detto Cascone alla stazione di Napoli dove ha patecipato con De Luca alla consegna di un nuovo treno regionale - da presidente della commissione Trasporti della Regione e sono venuto a visionare nuovo treno e a fare un saluto ai dirigenti di Trenitalia e al Presidente De Luca. Mi sono dimesso dalla delega, ma io e De Luca parliamo di tutto ogni giorno, lui non mi sembra preoccupato dell'indagine in corso".



