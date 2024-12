Ricettario per farmaci oncologici trovato a Lauro

Un ricettario per prescrivere anche costosi farmaci oncologici è stato trovato e sequestrato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro, in provincia di Avellino, nel corso di una perquisizione domiciliare in casa di un 40enne del posto che è stato denunciato. Il blocchetto, con cento fogli, era stato trafugato dal Distretto sanitario di Napoli.

Alcuni fogli sono risultati utilizzati, mentre su altri erano stati apposti timbri appartenenti ad un diverso distretto sanitario. Il furto era stato denunciato dal personale medico.

L'uomo è accusato per ricettazione e falso ideologico.



