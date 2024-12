Ordinanza sindaco Castel Volturno,stop vendita coltelli a minori

Dopo l'arresto di quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni per l'accoltellamento di un coetaneo 15enne, il sindaco di Castel Volturno (Caserta) Pasquale Marrandino corre ai ripari ed emette un'ordinanza in cui vieta a tutti gli esercizi commerciali del territorio, da lunedì 16 dicembre e fino al 10 marzo prossimo, "la vendita a minorenni di armi da punta e taglio, pugnali, stiletti, tirapugni, bastoni, nonché ogni ulteriore strumento in metallo riproducente armi da fuoco". Tolleranza zero, dunque, contro ogni strumento atto ad offendere, anche perché gli episodi di violenza coinvolgono sempre più spesso i minori.

Il provvedimento dovrà essere obbligatoriamente esposto presso gli esercizi commerciali. Altra prescrizione è per tutti i residenti del Comune di Castel Volturno, cui è fatto divieto di possedere "al di fuori del proprio domicilio o attività lavorativa il porto e l'uso di armi bianche, armi da punta e taglio, pugnali, stiletti, tirapugni, bastoni". Il contenuto dell'ordinanza è stato condiviso negli scorsi giorni con la Prefettura di Caserta e le forze dell'ordine.



