Videosorveglianza, 134 nuove telecamere fibra nel Napoletano

Centotrentaquattro videocamere e tredici chilometri di fibra ottica sull'intero territorio cittadino. Sono i numeri del nuovo sistema di videosorveglianza presentato questa mattina nella sede del Comune di Torre Annunziata, palazzo Criscuolo, alla presenza del sindaco Corrado Cuccurullo, del vicesindaco con delega alla sicurezza Tania Sorrentino, del comandante della polizia municipale Giovanni Forgione e dell'ingegnere Luigi Gaglione (rup del progetto).

Torre Annunziata fa così un importante passo in avanti nella sicurezza urbana, grazie ad un impianto di ultima generazione consegnato formalmente mercoledì scorso al comando di polizia municipale. Al termine della conferenza, è stata anche mostrata la control room dove il personale della polizia locale monitora costantemente attraverso gli occhi elettronici quanto avviene in città. "Il tema della sicurezza è una priorità per la nostra amministrazione e questo risultato rappresenta un esempio concreto dell'efficienza organizzativa del Comune, nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale - ha spiegato Cuccurullo - L'assenza di un moderno sistema di videosorveglianza fu richiamato anche nella relazione che portò allo scioglimento del nostro Comune due anni e mezzo fa, e anche di recente la Prefettura ci ha sollecitato circa il completamento dell'intervento".





