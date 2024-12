Trenta anni dell'Asl in Campania, riconoscimenti ai Dg

A Villa Domi si è celebrato l'ormai consueto rito dei saluti e auguri natalizi tra Angelo Montemarano, ex assessore regionale alla Sanità e direttore generale dell'Asl napoletana, e gli amici e colleghi. Con un momento di riflessione comune sui 30 anni di ASL in Campania, culminato nella consegna di targhe di riconoscimento a chi ha rivestito e riveste anche oggi ruoli di primo nella sanità regionale.

Tra gli altri, targhe sono state consegnate all'ex presidente della V Commissione Sanità del consiglio regionale campano Angelo Giusto e al presidente attuale Vincenzo Alaia.

Riconoscimento a due manager che lavorano fuori regione: Ernesto Esposito, già DG Napoli 1 e oggi sub commissario di governo in Calabria ed Enzo Caputo, DG Istituto Zooprofilattico di Marche e Umbria.

"Una serata piena di ricordi e di emozioni - ha detto Montemarano - che ci impone di fare sempre meglio per il futuro.

Momenti come questo servono anche a sconfiggere due mali che attanagliano il nostro presente: l'oblio e l'indifferenza. Chi si occupa di salute pubblica ha il dovere di ricordare quanto di buono hanno fatto chi ci ha preceduto e soprattutto impegnarsi ogni giorno a difesa dei più fragili che spesso sono oggetto di indifferenza".



