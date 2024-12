Sciopero trasporti, linea 1 e 6 metro Napoli in servizio

Servizio regolare per la linea 1 e linea 6 della metropolitana, stessa situazione per le funicolari, molti treni cancellati per la linea 2 gestita dalle Ferrovie e della Circumvesuviana. Questa la situazione del trasporto pubblico a Napoli in conseguenza dello sciopero di 24 ore proclamato per oggi dall'Usb. La fascia di garanzia della mattina è stata rispettata. I treni della linea 1 della metropolitana apparivano questa mattina insolitamente poco affollati, evidentemente per l'effetto annuncio relativo allo sciopero di oggi.



