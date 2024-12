In auto con coltelli e martello, tre denunce nel Napoletano

Due coltelli e un martello nascosti in auto: per questo motivo tre persone sono state denunciate a Torre del Greco al termine di un controllo effettuato dai carabinieri della locale sezione radiomobile lungo viale del Commercio, a ridosso della vicina Ercolano.

I militari hanno visto la Panda sulla quale viaggiavano muoversi nel traffico, col chiaro intento di evitare il controllo. Una manovra che non è sfuggita ai carabinieri, che hanno imposto l'alt. Alla guida un uomo di 44 anni, in passato ritenuto contiguo al clan Ascione-Papale. Con lui a bordo la moglie di 45 anni, anche lei già nota alle forze dell'ordine, e il figlio 21enne incensurato.

Nel corso delle perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella borsa della donna e nella tasca del ragazzo due coltelli, uno "a stiletto" ed un altro "a farfalla"; in auto era invece occultato un martello da carpentiere.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre i tre occupanti del veicolo - dopo le formalità di rito - sono stati denunciati per porto illegale di oggetti atti ad offendere.





