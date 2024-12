Esplode condotta idrica a Napoli, evacuate 70 persone

Sono 70 le persone interessate dallo sgombero di 22 famiglie in via Cupa Vicinale dell'Arco nel quartiere napoletano di Secondigliano dove una condotta idrica è esplosa la scorsa notte.

Sono state staccate le utenze gas ed Enel a scopo precauzionale L'evento - spiegano dal Comune di Napoli - è collegato ad un'infrastruttura in concessione al gestore Acqua Campania.

Avviati i lavori per ripristino dell'infrastruttura.

E' stato subito attivato il tavolo permanente del Centro coordinamento soccorsi in Prefettura. Sul posto i Vigili del fuoco con il nucleo Saf e la Protezione civile comunale oltre alla Polizia.

Paura nella notte a Napoli dove è esplosa una condotta idrica e si è aperta una vasta voragine. Sono state evacuati quattro immobili e chiuse alcune strade. Ventidue le famiglie che sono state costrette ad allontanarsi dalle loro abitazioni. Il fatto è successo nel quartiere di Secondigliano, in via Cupa Vicinale dell'Arco. Numerosi i disagi, sia per l'interruzione dell'erogazione idrica, estesa anche ai Comuni vicini di Arzano e Casavatore, sia per lo stop al traffico, interventi necessari per interventi di messa in sicurezza e ripristino. Sul posto la Polizia in ausilio ai vigili del fuoco per accompagnare le persone all'interno degli immobili evacuati così da consentire il recupero di beni di prima necessità.



