Attacchi in Israele, incontro alla Comunità ebraica di Napoli

Martedì 17 dicembre, alle ore 17 presso la sede della Comunità Ebraica di via Cappella Vecchia, incontro con Ella Mor - zia di Michael e Amalia, le bambine che hanno visto il 7 ottobre uccidere i propri genitori durante l'attacco di Hamas, e della piccola Avigail, che è rimasta in ostaggio per due mesi nelle mani dei terroristi palestinesi.

Ad intervistare Mor sarà il giornalista del Mattino Giuseppe Crimaldi, presenta e introduce il consigliere della Comunità Ebraica di Napoli, Daniele Coppin. Interventi di saluto dei presidenti delle associazioni Italia Israele, Giovanni Bini e Francesco Lucrezi, del vicepresidente della Comunità partenopea, Sandro Temin e della scrittrice Miriam Rebhun, presidente della sezione napoletana "Donne Ebree d'Italia". L'incontro è aperto al pubblico.



