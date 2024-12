140 negozi e 30 attività ristorazione, apre MaxiMall Pompeii

Oltre 140 negozi di alta moda, fashion, beauty, sport, streetwear, tech; trenta ristoranti, bistrot e bar; un'area di 200.000 metri quadrati di cui circa 50.000 coperti, dove i negozi sono distribuiti su due livelli. Sono alcuni dei numeri di MaxiMall Pompei, il centro commerciale più grande del sud Italia, firmato IrgenRE, che apre domani, sabato 14 dicembre, con taglio del nastro programmato alle ore 10 ed apertura alla vendita dalle 10.30. Lo farà nel pieno del clima natalizio con una giornata di inaugurazione all'insegna di shopping, spettacolo, cucina e condivisione.

MaxiMall Pompeii ospiterà tra l'altro una grande piazza-anfiteatro esterna per eventi, dove ammirare ogni giorno lo spettacolo di una fontana danzante il cui getto supera i 25 metri di altezza e una seconda piazza multimediale interna di 800 metri quadrati.

All'apertura, realizzata con il supporto di Enel, Fastweb e Samsung, saranno presenti le autorità locali e l'amministratore delegato di IrgenRE, Paolo Negri.

L'inaugurazione, come fanno sapere i promotori del centro, sarà l'occasione per parlare "del presente e del futuro di MaxiMall Pompeii: una destinazione unica a base di shopping, food, cinema, spettacolo e cultura, dove il made in Italy è pronto a dialogare con i brand di tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA