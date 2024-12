Oltre 30 chili di hashish in casa, arrestato da Ps a Napoli

Seicento grammi di marijuana e circa 30 kg di hashish: è quanto la polizia di stato ha trovato nell'abitazione di un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Tutto è iniziato dal ritrovamento di uno spinello, in possesso dell'uomo, in via delle Scuole Pie. Da qui sono stati predisposti ulteriori controlli anche nella sua casa, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, e la scoperta della droga. Gli oltre 30kg di hashish erano suddivisi tra 56 panetti e 50 involucri. L'uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti



