Giffoni 55, da domani aperte le candidature per le giurie

Dal 12 dicembre e fino al 22 gennaio sarà possibile candidarsi alle giurie di #Giffoni55 in programma dal 17 al 26 luglio 2025 a Giffoni Valle Piana (Salerno).

I giurati saranno ben 4500 e arriveranno da oltre 45 nazioni, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16 e Generator+18. Essere un juror rappresenta un'occasione unica per sentirsi parte di una grande community che cresce, anno dopo anno. Un hub culturale dove approfondire tematiche di grande attualità, grazie a film selezionati con cura da ogni angolo del mondo e dedicati a tutte le età, anteprime, eventi speciali e incontri con attori, registi, protagonisti della vita culturale e politica.

Sul sito www.giffoni.it il regolamento e le procedure per la candidatura. Entro il 28 febbraio saranno poi selezionati i 4500 giffoner della 55esima edizione.



