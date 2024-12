'Canta, Suona e Cammina', decennale a San Pietro a Majella

"Canta, Suona e Cammina" festeggia il decennale con un evento gratuito sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, nel Conservatorio di musica San Pietro a Majella, a Napoli.

Il progetto formativo, la cui missione è promuovere la musica tra i giovani e creare percorsi di crescita culturale e sociale in contesti di grande bisogno, sarà raccontato con la proiezione di un documentario con le performance delle bande musicali composte prevalentemente da ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, ma anche da allievi della sezione senior ormai cresciuti, che in questi anni hanno aderito all'iniziativa divenendo promettenti musicisti. Nella Sala Scarlatti del Conservatorio, ai saluti istituzionali del direttore Gaetano Panariello, di Crescenzio Sepe cardinale emerito, di Rosanna Romano, per la Regione Campania e di Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico Scabec, seguiranno gli interventi di Padre Adolfo Russo, Presidente della Fondazione Fare Chiesa e Città, Francesca Maciocia, per Scabec, Anna Angellotto, Coordinatrice degli educatori. Prevista una performance delle bande musicali con la direzione dei maestri Eugenio Ottieri e Roberto Gaudino.

"Canta, Suona e Cammina" rappresenta il cuore dell'iniziativa Musica nei Luoghi Sacri, nata dalla collaborazione tra la Curia Arcivescovile di Napoli e la Regione Campania che promuove l'iniziativa attraverso Scabec e la Fondazione Fare Chiesa e Città. Grazie al progetto, 350 giovani musicisti hanno la possibilità di entrare a far parte di 8 bande musicali locali, selezionati tra le parrocchie dei quartieri più esposti al disagio giovanile di Napoli e nei comuni di Afragola, Ercolano e Pompei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA