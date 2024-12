Presentato a Napoli il 'CalendEsercito 2025'

Presentato, oggi a Napoli, a Palazzo Salerno sede del Comando Forze Operative Sud, il "CalendEsercito 2025", intitolato "L'Italia liberata!".

Il CalendEsercito 2025 chiude una trilogia storica che, a partire dall'edizione 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943 fino alla Liberazione del Paese il 25 aprile 1945. L'opera editoriale ripercorre i principali fatti d'arme a cui prese parte il ricostituito Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza nonché il fondamentale contributo offerto dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell'Italia.

L'evento, si legge in una nota, è stato presentato dal Comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d'armata Angelo Michele Ristuccia, dal professor Guido D'Agostino, docente universitario e presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza e dal prof. Marco Mondini, docente universitario e storico internazionale, con la moderazione del giornalista, Gigi Di Fiore.

Il generale Ristuccia ha sottolineato come questo calendario chiuda la trilogia dei calendari dell'Esercito dedicati alla guerra di liberazione, promossa per evidenziare l'impegno dell'Esercito nella liberazione del Paese. "Questo calendario rappresenta la sana esaltazione di valori quali libertà, giustizia, democrazia, fedeltà alla Patria e spirito di servizio dei quali l'Esercito è custode e che sono stati alla base del sacrificio dei nostri uomini. È un'opera editoriale il cui obiettivo è quello di raccontare agli italiani, attraverso il ricordo di quei tragici eventi, la storia e i valori dell'Esercito, rendendo omaggio agli uomini e donne che con il loro sacrificio hanno scritto la storia del nostro Paese", è stato sottolineato.

La presentazione è stata aperta con l'esecuzione dell'Inno Nazionale da parte della banda della Brigata Granatieri di Sardegna. Anche per quest'anno una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluta all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA