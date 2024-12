Kvaratskhelia ko, ora il Napoli punta tutto su Neres

Non solo il primato, il Napoli contro la Lazio ha perso anche una delle sue stelle, Kvara Kvaratskhelia. Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro la diagnosi arrivata oggi dopo i controlli e che ferma il georgiano fino a fine anno.

Kvaratskhelia tornerà a disposizione di Conte con ogni probabilità a inizio anno nuovo. L'infortunio, arrivato nei minuti finali del match di domenica contro la Lazio, non aveva fermato l'attaccante rimasto in campo fino alla fine. Ieri però la fitta al ginocchio destro rimediata domenica si è fatta sentire e oggi l'esterno georgiano si è sottoposto a esami clinici al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove gli è stata rilevata la lesione del legamento: "In seguito a un contrasto di gioco - spiega il Napoli nel bollettino ufficiale del club - Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.

Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Ginocchio da curare quindi, con rientro che dipenderà da come Kvaratskhelia recupererà la piena funzione dell'arto. Il georgiano di sicuro non ci sarà contro l'Udinese e nella successiva trasferta in casa del Genoa. I più ottimisti pensano a un rientro possibile nell'ultima giornata del 2024, contro il Venezia al Maradona, ma allo stato sembra più probabile che Kvara rientri in occasione della seconda partita del 2025, quella contro il Verona, saltando anche il match con la Fiorentina che aprirà il nuovo anno.

Per Conte la notizia è ovviamente pessima, in una stagione che finora ha riservato un solo stop importante, quello per un mese a carico di Lobotka, ben sostituito dallo scozzese Gilmour.

L'infortunio di Kvaratskhelia dovrebbe aprire le porte a Neres.

L'esterno brasiliano gioca preferibilmente da esterno destro, ma ha dimostrato di poter giocare anche a sinistra, essendo con il suo talento il naturale sostituto dell'esterno georgiano. Un nuovo capitolo per il Napoli che Conte sta cercando di migliorare proprio in attacco e che ora aspetta nuove risposte pur dovendo fare i conti con il ko di uno dei suoi giocatori migliori.



