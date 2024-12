Manfredi, superare i grandi divari nelle città

"Oggi stiamo vivendo un periodo di grandi trasformazioni delle aree urbane che e' fortemente condizionato da un lato dalla transizione digitale - uso delle tecnologie abilitanti, intelligenza artificiale, big data - dall' altro dalla necessita' di una transizione ambientale che garantisca sostenibilità e uso adeguato delle risorse naturali".

Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, a margine della prima edizione del forum Perspective Smart City, organizzato da Gruppo Maggioli e The Plan, magazine internazionale di architettura e design, brand del gruppo nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio a Napoli.

"Per far questo occorre una visione della citta' che sia in grado di superare i grandi divari che, ad esempio, abbiamo nelle periferie e nelle grandi aree urbane con investimenti. Ma sopratutto con una visione della citta' - ha spiegato Manfredi- che utilizzi agenti trasformativi forti come le università, i luoghi dove si fa innovazione, incubatori d' impresa, aziende ad alta tecnologia che diventano driver di trasformazione urbana sia dal punto di vista fisico che sociale. E che creano una nuova economia che, come avvenuto anche in altre citta' nel mondo, consenta anche di attrarre talenti e giovani e trasformare le realtà del territorio". (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA