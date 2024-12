Lotta al taccheggio anche con l'intelligenza artificiale

«Analizzando l'ultimo studio di Crime&Tech abbiamo una fotografia nitida del fenomeno in Italia, lo scenario è confermato quest'anno dalle notizie di cronaca che ogni giorno sono pubblicate dalle testate giornalistiche. Dopo Lazio e Lombardia la Campania è tra le regioni più esposte per quanto riguarda il taccheggio, insieme a Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna». Benoît Koenig è il cofondatore di Veesion, una multinazionale francese impegnata nel contrasto a furti e taccheggio, fenomeni con trend in crescita soprattutto in territori compressi dal punto di vista economico e sociale.

«Attualmente siamo presenti in oltre 4 mila punti vendita dislocati in 25 paesi nel mondo, di questi 400 sono in Italia, e sventiamo la media di 100 mila furti al mese e contribuiamo a ridurre le perdite di fatturato fino al 60%» dichiara Koenig la cui mission è quella di aiutare commercianti e piccoli imprenditori grazie all'algoritmo del suo software che consente di ricevere una notifica sul cellulare appena le videocamere del locale individuano un comportamento ritenuto sospetto dall'intelligenza artificiale.

«Nell'ultimo report di Crime&Tech l'82% delle aziende intervistate ha dichiarato che nel 2022 vi è stato un aumento di episodi di taccheggio rispetto all'anno precedente. Dalle segnalazioni che mi giungono recepisco che il clima non è cambiato nel 2024, anzi in prossimità di periodi festivi come il Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto i taccheggiatori prendono letteralmente d'assalto i commercianti. Questi, a mio avviso, sono i periodi in cui bisogna stare più attenti e il nostro algoritmo può aiutare tantissimo a contrastare il fenomeno che è sempre più dilagante in determinate regioni italiane».



