Incendio distrugge un'abitazione nell'Avellinese

Un violento incendio ha distrutto un'abitazione a Castel Baronia, in provincia di Avellino. In via De Gasperi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che hanno impedito il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine. L'immobile, al primo piano, è stato completamente compromesso. Il proprietario non era in casa quando si è verificato l'incendio, sul quale indagano i carabinieri. Non si esclude che possa essere stato provocato da un corto circuito delle installazioni natalizie.



