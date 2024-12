Capri Hollywood nel mito di Pino Daniele, Di Capri e Sinatra

Tre miti della musica anche nel cinema saranno al centro della programmazione del 29esimo Capri, Hollywood - The International Film Festival (26 dicembre - 2 gennaio): Pino Daniele con il docu-film "Nero a metà", Peppino Di Capri con un'anticipazione del film di Cinzia TH Torrini per Rai Fiction "Champagne" e Frank Sinatra con il docu-film "Sinatra! Eternity" di Michael Oblowitz e Giorgos Papatheodorou.

Ad annunciarlo è Tony Renis, presidente onorario del festival organizzato dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno di MiC-Dg Cinema e Regione Campania, insieme ad Intesa Sanpaolo, Frecciarossa, Riflessi e Givova. "La grande musica è sempre stata al centro dell'attenzione di Capri Hollywood anche quest'anno lo sarà con tre momenti di grande impatto emotivo" dice Renis annunciando l'anteprima del documentario di Stefano Senardi e Marco Spagnoli "Nero a metà" in uscita in sala il 4-5-6 gennaio con Eagle Pictures nel decennale della morte di Pino Daniele (che nel 2025 avrebbe compiuto 70 anni). E ci saranno anche Tony Esposito e James Senese insieme a Spagnoli a raccontare alcuni aneddoti del documentario che prende il titolo dal celebre album del 1980 (recentemente rieditato).

In omaggio alla leggenda di Peppino di Capri saranno mostrate le prime immagini del film 'Champagne' di Cinzia Th Torrini sulla vita dell'ex scugnizzo caprese sulla breccia dall'età di quattro anni quando suonando il pianoforte incantò i soldati americani di stanza a Capri. Nella coproduzione Rai Fiction-O' Groove, protagonista nei panni del cantante (oggi 85enne) è Francesco del Gaudio che sarà premiato nel corso del festival insieme alla regista reduce dal recente successo Netflix 'Sei nell'anima', dedicato a Gianna Nannini. Infine, in programma la proiezione speciale del film "Sinatra! Eternity" sulla tempestosa relazione del trentacinquenne Frank con la diva assoluta del tempo Ava Gardner. La storia viene raccontata attraverso l'intervista di Frank (interpretato dall'italo americano Rico Simonini, medico di grande successo con convincente vocazione artistica) al reporter e biografo Bob Nelson (Michael Madsen). 'Capri, Hollywood 2024' che avrà come focus principale il tema della diversità, ha già annunciato il premio miglior cast a 'Emilia Pérez' di Jacques Audiard (Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez e ad Adriana Paz) film trionfatore degli EFA Awards. E ancora saranno premiati con il Cult Award "Modì" di Jhonny Deep e con il Visionary Award "Eterno Visionario" di Michele Placido su Pirandello.



