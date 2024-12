90enne soccorsa da Cc a Casalnuovo, 'rimasta sola per poche ore'

La 90enne soccorsa nella sua abitazione di Casalnuovo (Napoli) dai carabinieri mercoledì scorso "è rimasta sola per poche ore": lo precisa una delle figlie, che ricorda di essersi recata a casa della madre "alle 15, al termine del lavoro", trovando sul posto i militari che erano intervenuti dopo essere stati contattati da un altro figlio dell'anziana, residente a Milano, preoccupato per l'assenza di contatti con la 90enne.

A casa della donna doveva esserci la badante, che invece si era allontanata a quanto pare senza informare nessuno. Ai carabinieri la porta dell'appartamento è stata aperta dalla stessa 90enne, che in un primo momento avrebbe dichiarato di essere rimasta sola per due giorni, circostanza poi smentita dal racconto della figlia. Su tutta la vicenda è stato aperto un fascicolo dalla procura di Nola, al momento senza denunce né indagati.



