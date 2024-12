Pugilato: Campionati Italiani Elite; Angela Carini in finale

L'azzurra Angela Carini, protagonista suo malgrado dell'Olimpiade di Parigi, si è qualificata per la finale della categoria 63 kg dei campionati italiani Elite a Seregno battendo la rivale Valentina Moccia, portacolori della Boxe Conca d'Oro, con verdetto unanime di 5-0. Valutazione, quella dei giudici, che è stata ritenuta forse troppo 'generosa' da una parte di coloro che hanno assistito all'incontro.

In ogni caso, la poliziotta campana è in finale e domani se la vedrà, per il titolo tricolore, con Daniela Golino, anche lei campana e, come Carini, delle Fiamme Oro. Oggi la ragazza ennesimo talento della scuola pugilistica di Marcianise, vicecampionessa europea Youth nel 2019, ha battuto per 5-0 Anna Luisa D'Alessandro.

Ai campionati italiani di Seregno hanno preso parte in tutto 285 pugili provenienti da tutta Italia, di cui 210 uomini e 75 donne, e oggi a conquistare l'accesso alle rispettive finali sono stati anche altri atleti di interesse olimpico e teste di serie: le azzurre di Parigi 2024 Giordana Sorrentino (Kg. 52), neo-pro, e Sirine Charaabi (Kg. 54), quella di Tokyo 2020 Rebecca Nicoli (Kg. 60) e gli azzurri che hanno tentato la conquista del pass olimpico Michele Baldassi e Gianluigi Malanga.



