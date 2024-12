Vende ambulanza on line, ma è una truffa

Aveva messo in vendita on line un'ambulanza, inesistente, riuscendo a farsi accreditare un anticipo di quattro mila euro salvo poi far perdere ogni traccia. Un 45enne di Avellino è stato denunciato per truffa dai carabinieri che, in seguito alla denuncia del presidente dell'associazione, sono riusciti a individuarlo. L'uomo si spacciava per operatore di marketing di una società con sede a Monteforte Irpino. Dopo aver incassato la caparra si era reso irreperibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA