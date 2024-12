Bonus cultura, sequestrati 180 mila euro ad Avellino

Sequestrati oltre 180 mila euro al titolare di una società operante ad Avellino nel settore delle forniture per cartoleria. La confisca per equivalente, chiesta dal procuratore, Domenico Airoma, è stata disposta dal Gip del Tribunale di Avellino, ed eseguita dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Le indagini, affidate al Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle e ai carabinieri di Monteforte Irpino, hanno consentito di rilevare che l'indagato, dopo aver registrato le imprese sul sito internet www.18app.italia.it, la cosiddetta Carta della Cultura che ha sostituito il bonus 18app, avrebbe indebitamente rendicontato attraverso l'emissione di fatture relative a beni e servizi risultati fittizi in quanto mai forniti o erogati in minima parte, appropriandosi dei fondi pubblici e inducendo in errore il ministero della Cultura.



