Nel Casertano fuggono con cassaforte e speronano auto Cc

È caccia ai banditi che nella notte hanno rubato in un supermercato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) la cassaforte con 20mila euro, che è stata poi recuperata dai carabinieri.

I militari infatti sono intervenuti mentre i ladri fuggivano a bordo di una Mazda 3; i malviventi hanno speronato la pattuglia dell'Arma per poi abbandonare il veicolo e darsi alla fuga a piedi. Nella vettura i carabinieri hanno poi ritrovato la cassaforte con i soldi. I militari hanno riportato lesioni in seguito allo scontro con l'altra vettura, e sono stati medicati presso l'Ospedale di Aversa e dimessi.



