Ad Ischia parte cartellone di Natale, spettacoli e degustazioni

Sarà un Natale ricco di eventi e manifestazioni quello che si appresta a vivere l'isola d'Ischia dove ciascuno dei sei comuni ha approntato un cartellone che entrerà nel vivo a partire da questo weekend. Sull'isola verde si prepara anche la riapertura degli alberghi che accoglieranno i turisti per le feste natalizie: saranno circa 50 gli alberghi aperti, in buona parte dal 30 dicembre prossimo; diversi di questi già sold out per le prenotazioni di gruppi e comitive Quello di Ischia, il comune capoluogo, sarà particolarmente nutrito con numerosi eventi dedicati ai bambini tra cui lo show di Lucilla Kids, il 18 dicembre; da segnalare inoltre il concerto di Serena Brancale (cantante rivelazione del 2024) in calendario il 15 dicembre ad Ischia Ponte, quello di Mario Biondi il 28 dicembre e poi spazio alla gastronomia con Stelle in Strada, la manifestazione che lungo corso Vittoria Colonna vedrà protagonisti gli chef ed i pizzaioli isolani con assaggi gratuiti. La sera del 31 dicembre veglione in piazza con dj ed animazione mentre il 1° gennaio tradizionale tuffo in mare per salutare il nuovo anno alla spiaggia della Mandra, che vede ogni anno la partecipazione di parecchie decine di partecipanti, tra ischitani e turisti.

A Lacco Ameno la programmazione per le prossime festività natalizie sarà divisa tra Villa Arbusto con mostre, spettacoli e visite guidate, e nel centro storico dove diverse vetrine di negozi saranno arricchite dall'installazione di opere presepiali realizzate da artigiani e artisti. L'8 dicembre vernissage della mostra "Travellers" del pittore Manuel De Chiara, il 21 anteprima di Oltre Ischia, documentario scritto e realizzato dagli studenti del Liceo Statale Buchner e dal'IIS Mennella mentre il 23 in programma c'è "Incanto di natale" lo spettacolo di Peppe Barra ispirato alla celebre Cantata dei Pastori.

Anche Barano riserverà molti dei suoi eventi natalizi ai più piccoli; la mattina del 31 dicembre in cartellone un evento che anche i turisti potranno apprezzare: in piazza San Giovanni Battista la degustazione di prodotti tipici e vino rigorosamente locale con canti e balli folk popolari ad opera del gruppo della 'Ndrezzata, la famosa danza rituale eseguita coi bastoni.

Venerdì parte anche "Marecoppmas", il cartellone natalizio di Serrara Fontana, con la tradizionale festa di San Nicola; sarà l'occasione per inaugurare l'antico sentiero che conduce alla cima ed all'eremo del Monte Epomeo ora riqualificato; nella chiesa di San Nicola, dopo la messa, lo spettacolo teatrale "Tra cielo e terra" del regista Salvatore Ronga. Il 27 dicembre presepe vivente nell'antichissimo e caratteristico borgo di Noia ed il 29 mattina, nella piazzetta di Sant'Angelo, Gospel Voices in concerto.

A Forio si celebrerà la gastronomia natalizia: il 12 dicembre torna l'attesa Gara della pizza di scarola (che nel comune ischitano preparano con una ricetta particolare, con vino cotto e scorze di mandarini) mentre il 29 dicembre un altro contest, stavolta tra la colazione moderna a base di cornetto ischitano e quella di una volta, con pane e pomodoro e prodotti tipici dell'orto. Numerosi anche gli spettacoli ed i concerti del Natale foriano. A Casamicciola Terme invece diversi appuntamenti in piazza Marina, con live music ed animazione; la Basilica di Santa Maria Maddalena tornerà ad ospitare gli spettacoli dei Tableaux Vivant programmati per due date: il 27 dicembre pomeriggio quello dedicato alle opere di Artemisia Gentileschi mentre sabato 4 gennaio quello per i quadri di Caravaggio.

Il primo giorno dell'anno nuovo nel comune termale si festeggerà con due spettacoli, "Napoli tre punti e a capo" concerto show della Nuova Orchestra Italiana con Gino Rivieccio a cui seguirà quello dei fuochi pirotecnici, visibili per tutto il lungomare che unisce Casamicciola a Lacco Ameno.



