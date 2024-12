VvFf, i riconoscimenti dell'Associazione Carlo La Catena

Un medaglia al merito e all'impegno civico a coloro che nel corso dell'anno si sono distinti "nell'attenzione e coscienza sociale, nel valore in campo artistico, culturale e imprenditoriale". Ad assegnare il riconoscimento sarà anche quest'anno l'Associazione "Carlo La Catena" che raggiunge il traguardo dei trent'anni di attività.

Alle ore 18 l'Arcivescovo Vincenzo Pelvi officerà messa nel Santuario di Santa Maria del Carmine, a seguire, il conferimento sarà riconosciuto a Massimo Osanna, direttore generale Musei Statali presso il Ministero della Cultura e professore di Archeologia Classica Università Federico II; Concetta Menale, Giudice Onorario del Tribunale di Napoli; Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione Ministero della Salute; Fanny Ficuciello, docente di Robotica Università Federico II, vicedirettore Centro Icaros e membro del Prisma Lab; Patrizia Gargiulo, presidente Associazione Donne per il Sociale; Serena Visone, insegnante I.C. "S.M. Milani" di Caivano; Clemente Esposito, studioso del sottosuolo di Napoli; Vincenzo Guli, studioso del Meridione d'Italia; Federico Quagliuolo, fotografo, formatore e fondatore di "Storie di Napoli"; Padre Francesco, carmelitano responsabile della mensa per i poveri; Anna Sorrentino, imprenditrice società Capri, Alcott e Gutteridge; Salvatore Di Matteo, imprenditore di Pizza Madre.

Trenta anni fa, Nicola Perna fondava l'Associazione Vigile del Fuoco "Carlo La Catena" dedicata alla memoria del giovane vigile del fuoco napoletano che il 27 luglio 1993 a Milano perse la vita coi suoi colleghi Sergio Pasotto, Stefano Picerno, Alessandro Ferrari e il senzatetto Driss Mustafir durante l'esplosione di un'autobomba per la strage mafiosa di via Palestro.

Carlo La Catena era nato in via Veterinaria, adiacente alla piazza Carlo III, ed è divenuto simbolo dell'associazione no profit che porta il suo nome ed esempio encomiabile per i cittadini e le generazioni a venire. Tra i progetti sul luogo di questa associazione emergono di certo le proposte per il riutilizzo del Real Albergo dei Poveri, per il quale oltre alla realizzazione del museo d'archeologia greco-romano vengono sottoposti corsi o scuole interne di restauro e recupero opere e reperti o iniziative di promozione per un turismo di profilo culturale in direzione di un connubio qualitativo tra ambiente e patrimonio.



