Nonnine non ci cascano, chiamano Cc e mettono in fuga truffatori

Non ci sono cascate le tre nonnine che in provincia di Avellino erano state scelte come vittime dell'ennesima truffa. Hanno ricevuto la telefonata dal sedicente avvocato che chiedeva soldi per evitare l'arresto del nipote, ma subito dopo aver riattaccato hanno chiamato il 112 dei carabinieri che sono intervenuti a Solofra, Montoro e San Michele di Serino costringendo i truffatori a darsi alla fuga.

Le protagoniste della vicenda hanno tra i 70 anni e i 90 anni.

Il comando provinciale dell'Arma sottolinea con soddisfazione i risultati della campagna di prevenzione per difendersi dalle truffe attraverso incontri con le persone anziane presso parrocchie e circoli e la distribuzione di volantini per alzare il livello di attenzione contro i raggiri.



