Sparano a un uomo nel Napoletano, 'volevano rapinarmi'

Un uomo di 67 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba, forse durante un tentativo di rapina: è successo in via Cinque Cercole, a Marano, in provincia di Napoli.

L'uomo è ricoverato all'ospedale Cardarelli, con una ferita alla gamba destra. Alla Polizia, che indaga, ha raccontato che mentre stava tornando a casa è stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter che lo volevano rapinare. Uno dei due - sempre secondo il racconto della vittima - ha quindi estratto una pistola e gli ha sparato alle gambe.



