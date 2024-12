Lorenzo Giroffi racconta Rafael, 16enne dei vicoli di Napoli

Rafael è un ragazzo con "l'accento napoletano e il sangue rom". Lorenzo Giroffi, giornalista, nel podcast 'Rafael, una vita speciale', da lui scritto e narrato, segue le vicende di un sedicenne cresciuto nel 'vico', un adolescente delle "viscere" della città. "Per me Rafael rappresenta il racconto necessario per mettere da parte tutte le etichette che la cronaca molte volte fa indossare a questi protagonisti e quindi è la possibilità di andare oltre", dice l'autore che su Rafael ha anche girato un documentario dal titolo 'Vicolo dei sogni'. Giroffi e Rafael hanno abitato nello stesso quartiere. Si sono incontrati nel maggio 2023 quando Rafael, con altri giovani, chiedeva porta a porta spiccioli ai vicini per addobbare il 'vico' in vista della festa dello scudetto del Napoli. Rafael nasce in Spagna. Dopo si trasferisce con la famiglia nel capoluogo campano. Per un periodo vive nel campo di Ponticelli, poi in un basso ed è allora che stringe amicizia con un gruppetto di ragazzini, sono loro a insegnargli il dialetto e a farlo sentire parte di una comunità, insieme giocano a pallone in campetti improvvisati e si aiutano a vicenda. Il podcast, spiega Giroffi, nasce dall'esigenza di raccontare vite umane, e "di conoscere meglio il mondo e il tempo in cui viviamo".

'Rafael, una vita speciale' è prodotto da Storie avvolgibili e disponibile su Spotify.



