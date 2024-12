"L'Arcobaleno Napoletano", consegnati i premi al Sannazaro

Una serata all'insegna della solidarietà e della beneficenza ieri al teatro Sannazaro di Napoli che ha ospitato la tredicesima edizione del premio "L'Arcobaleno Napoletano", ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso, con le incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

La kermesse, dedicata alla memoria del giornalista Rai e primo conduttore del premio, Franco Di Mare, è stata condotta da Savino Zaba insieme ad Anna Capasso. Sul palco le performance dei tanti ospiti, dalla madrina della serata Valentina Stella a Lino Barbieri, Rosa Miranda e Cosimo Alberti. Durante la serata sono stati consegnati i riconoscimenti ai personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell'imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali.

A ricevere il premio quest'anno sono stati Imma Villa, attrice; Susy Del Giudice, teatro; Massimiliano Rosolino, sport; Laura Valente, musicologa; Kremoso, azienda; Marina Tripodi, vocal trainer; Rino Bartolomucci, imprenditore; Angela Ceraso, giornalista; Francesco Emilio Borrelli, politico; Maurizio De Giovanni, scrittore.

La maglia ufficiale autografata della SSC Napoli messa in palio nella consueta asta di beneficenza "istantanea", è stata acquistata per 600 euro da Antonio Ferrieri. Il ricavato andrà totalmente alla Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Presenta alla serata, per la Fondazione, il professore Corrado Caracò. Le interviste di accoglienza sono state curate dalle giornaliste Ida Piccolo e Floriana Stile. Radio Capri, con Michele Chianese e Cristian Gambardella, ha trasmesso il diretta l'evento che andrà in onda integralmente nella versione televisiva domani 4 dicembre alle ore 21:15 su StileTv, canale 78 del digitale terrestre.



