Giornata disabilità, esami e controlli gratis a Torre del Greco

Esami di laboratorio ed elettrocardiogrammi gratuiti per i soggetti diversamente abili.

È l'iniziativa pensata a Torre del Greco dall'associazione La Libellula, in collaborazione con il Plinio Medical Center, in occasione della settimana nella quale cade la giornata internazionale della disabilità, prevista per oggi. "Abbiamo preferito sostituire la campagna di sensibilizzazione e informazione che ogni anno svolgiamo sul territorio - spiega la presidente de La Libellula, Maria Orlando - con l'erogazione di servizi sanitari utili alla cittadinanza debole, che molto spesso si imbatte, per i propri controlli, nelle lungaggini burocratiche".

Nello specifico, fino al prossimo 9 dicembre verranno offerti supporto e servizi dedicati ai soggetti diversamente abili opportunamente selezionati. Si tratta di cinquanta check up base di esami di laboratorio e cinquanta elettrocardiogrammi completamente gratuiti.

"Sappiamo - spiegano i promotori dell'iniziativa - quanto spesso le persone con disabilità debbano fare i conti non solo con la propria condizione, ma anche con le lunghe attese e le difficoltà burocratiche che rendono l'accesso ai servizi sanitari una sfida. Crediamo che prendersi cura degli altri sia un grande gesto di solidarietà". Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi ai numeri 081.19521575 e per contatti whatsapp 345.7073471.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA