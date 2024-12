'Dalla penombra alla luce', libro diventa motore di solidarietà

"Un semplice gesto può accendere una scintilla di speranza": è con questa convinzione che l'associazione Vincenzo Ferraro onlus, guidata da Maddalena Ferraro, ha trasformato il libro 'Dalla penombra alla luce' di Filippo Ferraro, come sottolinea una nota, "in un motore di solidarietà e cambiamento".

Non si tratta, dunque, solo di un libro, ma "di un progetto che parla ai cuori"; i proventi dell'opera, infatti, vengono destinati all'acquisto di kit creativi per bambini delle scuole elementari e scuole secondarie di primo grado provenienti da famiglie in difficoltà. "Matite, colori e fogli diventano strumenti di riscatto - si afferma - capaci di far sbocciare talenti nascosti e regalare ai più piccoli la libertà di sognare".

"Filippo Ferraro non è stato solo un uomo straordinario, ma una fonte di ispirazione. Con questo progetto, vogliamo onorare la sua memoria regalando ai bambini un'occasione per illuminare il loro futuro", spiega Maddalena Ferraro, promotrice dell'iniziativa.

Il progetto coinvolge le cartolerie della Penisola Sorrentina e delle aree vicine "creando una rete di solidarietà concreta che unisce territorio, famiglie e istituzioni" si evidenzia.

Ogni bambino che riceve un kit non riceve solo materiali, ma un messaggio: "Credi in te stesso, perché il tuo futuro può essere luminoso. Il libro 'Dalla penombra alla luce', con il suo titolo evocativo, racchiude già in sé la visione di questa iniziativa: portare colore dove c'è ombra e trasformare ogni difficoltà in una nuova opportunità".

L'associazione invita i lettori ad acquistare una copia del libro, disponibile nelle librerie della zona e online (contatti: premiovincenzoferraro@gmail.com).



