Comune Napoli, biblioteca 'Durante' non è stata mai abbandonata

"L'Amministrazione comunale non ha mai abbandonato lo spazio comunale Forcella dedicato e la sua biblioteca dedicata ad Annalisa Durante". Così una nota di Palazzo San Giacomo in merito all'appello lanciato da Giannino Durante.

A seguito di una recente delibera approvata dal Consiglio comunale, prosegue la nota, "si sta lavorando affinché la struttura possa essere ulteriormente valorizzata con attività dedicate ai giovani", spiega l'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani.

Una decisione volta proprio a cogliere l'appello lanciato dalle stesse associazioni che chiedevano di intervenire con progetti a sostegno dei giovani. È infatti previsto un tavolo di concertazione con tutte le realtà del territorio (se ne sono prenotate più di 20) per costruire insieme le attività e la programmazione del centro giovanile che a breve arricchirà lo spazio Forcella.

"Ciò non vuol dire penalizzare la biblioteca, anzi, ma rappresenta una ulteriore opportunità per reperire anche ulteriori finanziamenti volti a rendere lo spazio sempre più al servizio del territorio e contrastare tutti insieme la dispersione scolastica e il disagio giovanile", conclude Marciani.



