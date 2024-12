Campi Flegrei,terremoti più probabili col sollevamento del suolo

La probabilità dei terremoti nei Campi Flegrei aumenta con il sollevamento del suolo: lo indica l'analisi di 20 anni di dati relativi alla deformazione e alla sismicità registrati nella caldera condotta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) tra il 2000 e il 2023 e pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment. La ricerca, osserva l'Ingv, "ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile".

I dati provengono dall'analisi dei segnali geofisici registrati ai Campi Flegrei dalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, sulla base dei quali la situazione è descritta "in un modo il più possibile obiettivo e neutro attraverso un'analisi matematica rigorosa dei dati", osserva il coordinatore della ricerca Augusto Neri. "Attraverso questa analisi - prosegue - è possibile rappresentare, seppur in termini sintetici e approssimati, il comportamento del vulcano ed evidenziare i suoi cambiamenti nel tempo col fine ultimo di migliorare la comprensione del suo funzionamento".

Lo studio indica che "su scala decennale il sollevamento del suolo segue un andamento parabolico con un'accelerazione media di circa 0,7-0,8 centimetri l'anno con riferimento alla stazione Gnss del Rione Terra di Pozzuoli, al centro della caldera", rileva il primo autore dello studio, Andrea Bevilacqua.

"L'andamento temporale del tasso di terremoti è invece sovra-esponenziale, ovvero più rapido di un andamento esponenziale". Non si tratta comunque di andamenti costanti nel tempo, ma "soggetti a oscillazioni di varia frequenza" i cui periodi variano da un minimo di 2-5 mesi a 1,5-3 anni.



